YKS tercihi yapacaklar dikkat! Son saatlere girildi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, tercih yapacaklara son gün uyarısında bulundu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'de tercih yapacaklara son gün uyarısı yaptı.
Prof. Dr. Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek." dedi.
Prof. Dr. Ersoy, "Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
