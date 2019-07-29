Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 23.59'da sona erecek.
Adayların 23 Temmuz'da başlayan ve bugün 23.59'da tamamlanacak 2019-YKS tercihlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapması gerekiyor.
Tercihte bulunacak üniversite adaylarının 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor.
ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyuracak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren yazı verilecek.
YKS TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?
YKS tercihleri için son gün!
Anadolu AjansıEğitim
ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih süreci bugün 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 23.59'da sona erecek.