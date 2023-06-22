YKS tercihleri ne zaman? (2023-24 ÖSYM üniversite tercih dönemi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri için tarih araştırmaları yapılmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YKS sonuçlarının ardından gözler tercih tarihlerinde olacak. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

YKS tercihleri ne zaman? (2023-24 ÖSYM üniversite tercih dönemi)

2023 yılı üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınavlarına katılan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli olurken, dönemiyle ilgili de araştırmalar başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman?

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.

Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS tercihleri ne zaman? (2023-24 ÖSYM üniversite tercih dönemi) - 1

TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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