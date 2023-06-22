YKS tercihleri ne zaman? (2023-24 ÖSYM üniversite tercih dönemi)

2023 yılı üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS sınavlarına katılan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli olurken, tercih dönemiyle ilgili de araştırmalar başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman?



2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.



Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.



Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.