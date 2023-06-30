YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu)

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri için geri sayım başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlanan YKS sınavlarının ardından gözler YKS tercih dönemine çevrildi. Peki, YKS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.
Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.
Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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