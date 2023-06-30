YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu)

YKS tercihleri için bekleyiş sürüyor. 20 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçlarının ardından gündeme üniversite tercihleri gelecek. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle, aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu)

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () tercihleri için geri sayım başladı. 17-18 Haziran tarihlerinde tamamlanan sınavlarının ardından gözler YKS dönemine çevrildi. Peki, YKS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.

Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu) - 1

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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