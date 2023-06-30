YKS tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu)

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.



Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.