YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu bekleniyor

YKS 2023 tercih süreci için vatandaşların araştırması sürüyor. Bir süredir binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alan YKS sonuçları, tercih döneminin yaklaşması nedeniyle araştırılmaya başlandı. İşte, 2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu ve tercihleri hakkında bilgiler...



2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.



Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.



ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.



Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.