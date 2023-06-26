YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu bekleniyor

Üniversiteye girişte bu yıl uygulanan YKS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan milyonlarca öğrenci ve ailesi tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM'den gelecek bir sonuç açıklama haberini heyecanla bekleyen adaylar, bir yandan da tercih sürecine odaklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 ÖSYM YKS tercih kılavuzu bekleniyor

2023 tercih süreci için vatandaşların araştırması sürüyor. Bir süredir binlerce kişinin araştırdığı konular arasında yer alan YKS sonuçları, tercih döneminin yaklaşması nedeniyle araştırılmaya başlandı. İşte, 2023 YKS tercih kılavuzu ve tercihleri hakkında bilgiler...

2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.

Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...