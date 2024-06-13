YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 üniversite tercihleri

2024 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrenci, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle YKS sınavlarına katıldı. 3 oturumlu olan YKS sınavlarını tamamlayan adaylar, sınav sonrasında sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Öte yandan tercih tarihi araştırmaları da hız kazandı. İşte, 2024 üniversite tercihlerinde son durum...



2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.



2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



YKS tercih işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili ÖSYM üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.



2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.