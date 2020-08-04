YKS tercihleri ne zaman başlayacak?  Tercih işlemleri nasıl yapılır? (2020 YKS tercih kılavuzu)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 27 Temmuz'da açıklanmıştı. Üniversite adayları, YKS tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.



ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda puan türlerine göre tüm üniversitelerin, bölümlerinin kontenjan ve taban-tavan puanları yer alıyor.



2020 YKS TERCİH KILAVUZU



TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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