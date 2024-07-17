YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının dün açıklanmasının ardından üniversite adayları, bu yıl ilk kez açılan yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bölümleri de tercih edebilecek. Peki, YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Bu yıl başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu?

YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu?

Kılavuza göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-) tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.Adayların, ilgi ve yeteneklerine göre, iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak.YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu?

YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu? - 1

tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı, kaç tercihte bulunulabilir?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu? - 2

Bu yıl başarı sıralaması uygulaması devam edecek mi?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Arnavutköy’de bisiklet parkurundaki çocuğa saldırı

EĞİTİM HABERLERİ

2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihlerinde son durum

2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihlerinde son durum

Bu sene ikinci öğretim yok mu? İkinci öğretim kalktı mı?

Bu sene ikinci öğretim yok mu? İkinci öğretim kalktı mı?

2024-2025 kayıt takvimi: Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

2024-2025 kayıt takvimi: Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

AÖL 3.dönem sınav oturumları saat kaçta yapılacak? (AÖL saati ve süresi)

AÖL 3.dönem sınav oturumları saat kaçta yapılacak? (AÖL saati ve süresi)

YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: "TYÇ"  (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) nedir?

YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: "TYÇ"  (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) nedir?

LGS tercihleri sona eriyor

LGS tercihleri sona eriyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...