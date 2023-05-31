YKS ulaşım ve barınma desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle sınırlı sayıda adayın, ikamet ettikleri il ve ilçe dışında bir sınav merkezine atandığı bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi:



"Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir."



BAŞVURULAR 1-12 HAZİRAN'DA ALINACAK



Ulaşım ve barınma desteğine başvurular, TC kimlik kartı, 2023-YKS sınava giriş ve ikametgah belgesi ile 1-12 Haziran'da valilik ve kaymakamlıklara şahsen yapılacak.