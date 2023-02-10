YKS (üniversite sınavı) başvuruları ne zaman, ertelendi mi? Bakan Özer'den YKS açıklaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuruların başlayacağı tarih araştırılıyor. Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından, YKS başvurularının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvuruları, deprem nedeniyle ertelenebilir. İşte ayrıntılar.

BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.

İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı.



Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ertelenmesi ve Mart ayında erişime açılması bekleniyor.



2023 YKS NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.



ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi.

Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.



Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.