YKS (üniversite) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM YKS tercih kılavuzunda

2024 YKS tercihleri için geri sayım başladı. 17 Temmuz'da açıklanacak olan YKS sonuçlarıyla birlikte, binlerce öğrenci üniversite tercihleri için fikir sahibi olacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?



2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

