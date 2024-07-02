YKS (üniversite) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM YKS tercih kılavuzunda

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları öncesinde, üniversite tercihlerinin başlayacağı tarih sorgulanmaya başladı. YKS sınav sonuçlarından alacakları TYT ve AYT puanlarına göre bölüm tercihi yapacak olan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den yayımlanacak olan tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, 2024 YKS (üniversite) tercihleri ne zaman?

YKS (üniversite) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM YKS tercih kılavuzunda

2024 tercihleri için geri sayım başladı. 17 Temmuz'da açıklanacak olan sonuçlarıyla birlikte, binlerce öğrenci üniversite tercihleri için fikir sahibi olacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden açıklanacak.

YKS (üniversite) tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM YKS tercih kılavuzunda - 1

2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili üzerinden araştırmalar başladı. Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

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