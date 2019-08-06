ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

YÖK'ün YKS yerleştirme sonuçları raporuna göre üniversitelerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

Lisans programlarında boş kalan 38 bin167 kontenjanın 16 bin 690'ı mühendislik programlarına ait.

Yani boş kalan kontenjanların yaklaşık yüzde 44'ü mühendislik bölümleri.

ÖSYS'ye başvuran aday sayılarında yıllar itibariyle artış yaşandı. ÖSYS’ye başvuran aday sayısı 2006 yılında 1.678.383

iken, 2017 yılında bu sayı 2.265.844’e, 2018 yılında 2.381.412’ye, 2019 yılında ise 2.528.031’e

ulaştı.

ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayıları ve Toplam Kontenjanlar

Yükseköğretim Programlarına 2017 yılında toplam yerleşen sayısı 696.288 iken YKS’nin ilk senesi olan 2018 yılında

710.982, ikinci senesi olan 2019 yılında ise 753.461’e yükseldi.

Yerleştirme sonuçlarına göre 2017 yılında boş kalan kontenjan sayısı 214.383 iken YKS

sistemine geçildiği ilk sene 2018 yılında 128.508 oldu, YKS’nin ikinci defa uygulandığı 2019

yılında ise bu sayı daha da geriledi ve 71.233 oldu. Program kontenjanlarında yapılan

rasyonel planlamalar sonucunda 2017 yılında programlarda %76,45 olan doluluk oranı, 2018

yılında %84,69’a yükseldi ve 2019 yılında doluluk oranı daha da artarak %91,36 oldu.

Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57.275 azalma sağlandı.



