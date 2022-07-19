YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.

Haberler 19.07.2022 - 10:18

YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi!

2022 programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. 

Ayrıca, adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.

Ayrıca; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programları'na başvurabilmek için en düşük başarı sıralamalarına yer verildi.

Tıp Fakültesi: En düşük 50 bin

Diş Hekimliği: En düşük 80 bin

Ezcacılık: En düşük 100 bin

Hukuk: En düşük 125 bin

Mühendislik: En düşük 300 bin

Öğretmenlik: En düşük 300 bin

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...