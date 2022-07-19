YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı

Son dakika haberi!

2022 YKS programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.



Ayrıca, adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu https://t.co/be1Nrw0P8o sitemizde yayımladık.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ‘den yapacaklardır.

Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/2Je6YkEL0r — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 19, 2022

Ayrıca; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programları'na başvurabilmek için en düşük başarı sıralamalarına yer verildi.



Tıp Fakültesi: En düşük 50 bin

Diş Hekimliği: En düşük 80 bin

Ezcacılık: En düşük 100 bin

Hukuk: En düşük 125 bin

Mühendislik: En düşük 300 bin

Öğretmenlik: En düşük 300 bin