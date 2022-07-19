YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu açıklandı

Haberler 19.07.2022 - 10:18
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18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.
Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı. 2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.
Ayrıca, adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu https://t.co/be1Nrw0P8o sitemizde yayımladık.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 19, 2022
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ‘den yapacaklardır.
Kontenjanların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/2Je6YkEL0r
Ayrıca; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programları'na başvurabilmek için en düşük başarı sıralamalarına yer verildi.
Tıp Fakültesi: En düşük 50 bin
Diş Hekimliği: En düşük 80 bin
Ezcacılık: En düşük 100 bin
Hukuk: En düşük 125 bin
Mühendislik: En düşük 300 bin
Öğretmenlik: En düşük 300 bin