YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Bugün sonuçları açıklanan 2021-YKS sınavının cevap kağıtları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

Anadolu Ajansı 28.07.2021 - 15:49

YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

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YKS 2021 sonuçları açıklandı

YKS 2021 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik (TYT), 27 Haziran'da uygulanan 2021-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2021-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

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