YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. oturum Temel Yeterlilik (TYT), 27 Haziran'da uygulanan 2021-YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2021-YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

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