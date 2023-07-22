"YKS'de 100 bin aday sıfır çekti" | Ünsal: TYT'de 100 bin 271 aday 0,5 net yapamadı

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla bazı istatistiksel veriler dikkat çekti. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, bu yıl Temel Yeterlilik Testi'nde puanı hesaplanmayan, yani sıfır çeken 100 bin 271 aday olduğunu söyledi.

"YKS'de 100 bin aday sıfır çekti" | Ünsal: TYT'de 100 bin 271 aday 0,5 net yapamadı
10 soruda 2023-YKS tercihleri: Üniversite kontenjanları belli oldu mu, tercihler sıralamaya göre mi yapılmalı?

10 soruda 2023-YKS tercihleri: Üniversite kontenjanları belli oldu mu, tercihler sıralamaya göre mi yapılmalı?

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Ankara- Öykü Tüccar

verilerine göre, bu yıl 3 buçuk milyondan fazla başvuru ile rekor kıran sınava katılanların sayısı da geçen yılın altında kaldı.

2022'de sınava başvuran her 100 adaydan 93'ü sınava girerken, bu yıl katılım 85'e düştü.

Üniversitelerdeki kontenjanlarda ise az da olsa artış var.

100 BİN 271 ADAY SIFIR ÇEKTİ

Uzmanı Salim Ünsal, üniversitesi sınavında 100 bin 271 adayın sıfır çektiğini açıkladı.

Ünsal'ın tespitine göre, Temel Yeterlilik Testi'nde 100 binden fazla aday puan hesaplanması için gereken yarım neti bile yapamadı.

Ünal, bu yıl sisteme giren 3 ayrı ilave kontenjanın bulunduğunu dile getirdi. Ünsal'a göre, adaylar tercih listelerini hazırlarken geçen yılın sıralamalarına dikkat etmeli.

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