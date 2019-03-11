İlişkili Haberler YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurusu yapamayanlar ya da başvurusuna yeni oturum eklemek isteyen adaylar için geç başvuru tarihi 19 Mart.



Üniversite sınavı için başvurular 6 Mart tarihinde sona ermişti.



ÖSYM’nin yaptığı açıklamada bu yıl YKS’nin Temel Yeterlilik Testine 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testine ise 134 bin 323 aday başvurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından ÖSYM 15 -16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan sınav için geç başvuru tarihi belirlendi.

