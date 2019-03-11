Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurusu yapamayanlar ya da başvurusuna yeni oturum eklemek isteyen adaylar için geç başvuru tarihi 19 Mart.
Üniversite sınavı için başvurular 6 Mart tarihinde sona ermişti.
ÖSYM’nin yaptığı açıklamada bu yıl YKS’nin Temel Yeterlilik Testine 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testine ise 134 bin 323 aday başvurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından ÖSYM 15 -16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan sınav için geç başvuru tarihi belirlendi.