YKS'de hatalı sorular mı vardı? Neriman "Nermin" oldu, tartışma başladı
24.06.2026 15:56
Edebiyat ve matematik testindeki iki soru tartışılıyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. Edebiyat ile matematik testlerindeki iki soruya yönelik itirazlar var. Peki bu sorular iptal edilebilir mi?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Ancak bu sınav btişiyle beraber tartışmaları da beraberinde getirdi.
Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda, Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testinde Halide Edib Adıvar’ın Handan kitabıyla ilgili soruda karakterin karakterin isminin “Neriman” yerine “Nermin” olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtiliyor.
“İTİRAZ ETMEKTE HAKLILAR, SORU İPTAL EDİLMELİ”
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev alan Soner Yılmaz, öğrencilerin soruya itiraz etmekte haklı olduğunu altını çizerek romandaki üç ana karakterden birinin adının hatalı yazıldığına dikkat çekti. Yılmaz, “Neriman'ın Nermin olarak yazılması çocukların kafasını karıştırmıştır.” diyerek sorunun iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
Edebiyatta tartışmalara neden olan soru
ÖSYM CEVAP “C” DİYOR EĞİTİMCİLER “A” DİYOR
Matematik testinde ise türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM’nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.
Matematik öğretmeni olarak görev alan Kemal Sustam, bu soruya öğrencilerle birlikte öğretmenlerin de itiraz ettiğine dikkat çekerek şunları ekledi:
“Gerekli itiraz dilekçeleri ÖSYM'ye iletilecek. Soruya detaylı bakıldığında grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da tartışmaları son bulduracak açıklama yapabilir."