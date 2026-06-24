YKS'de hatalı sorular mı vardı? Neriman "Nermin" oldu, tartışma başladı

ÖSYM CEVAP “C” DİYOR EĞİTİMCİLER “A” DİYOR

Matematik testinde ise türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM’nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.

Matematik öğretmeni olarak görev alan Kemal Sustam, bu soruya öğrencilerle birlikte öğretmenlerin de itiraz ettiğine dikkat çekerek şunları ekledi:

“Gerekli itiraz dilekçeleri ÖSYM'ye iletilecek. Soruya detaylı bakıldığında grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da tartışmaları son bulduracak açıklama yapabilir."