YKS'de ilk bine giren öğrencilerin tercihleri belli oldu

SÖZELDE EN ÇOK TARİH TERCİH EDİLDİ

Sözel puan türünde ilk bine giren adayların en fazla yerleştiği program tarih oldu. Tarih programlarına 105 aday yerleşti.

Tarih programlarını 83 adayla Özel Eğitim Öğretmenliği izledi.

Sözel puan türünde ilk bine giren 83 aday ise eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan hukuk programlarına yerleşti.

Türk Dili ve Edebiyatına 48, İlahiyat programına ise 46 aday yerleşti.

GELECEĞİN MESLEKLERİNE YOĞUN TALEP

Açıklamaya göre, YÖK 'ün istihdam odaklı yükseköğretim vizyonu doğrultusunda açtığı yeni programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

2026-YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan ve farklı disiplinlerle yapay zekayı bir araya getiren programlar yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci aldı.

Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adaylardan 10'u İşletme ve Yapay Zeka programına yerleşirken bu öğrencilerin 7'si ilk 500, biri ise ilk 100 içerisinde yer aldı.

Felsefe ve Yapay Zeka programını ilk bine içerisinden üç öğrenci kazandı. Bu öğrencilerin ikisi ilk 500'de yer aldı. Sözel puan türünde ilk bine giren adaylardan üçü İşletme ve Yapay Zeka, ikisi Felsefe ve Yapay Zeka, ikisi Tarih ve Yapay Zeka programlarını kazandı.

Sayısal puan türünde ilk bine giren dokuz aday ise geçen yıllarda açılan Yapay Zeka Mühendisliği'ne yerleşti.

YÖK'ün dijital dönüşüm ve istihdam odaklı yeni programları arasında yer alan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü de yüksek başarı sıralamasından öğrenci aldı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde ilk binde, eşit ağırlık puan türünde ise ilk 150'de yer alan bir aday, geleceğin mesleklerine yönelik açılan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programına yerleşti.