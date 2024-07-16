YKS'de kaç birinci çıktı? YKS 2024 birincilerinin isimleri açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları ile birlikte 2024 yılının birincilerini de belli oldu. Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilerin isimlerini ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, duyurdu. Peki, YKS'de kaç birinci çıktı?

YKS'de kaç birinci çıktı? YKS 2024 birincilerinin isimleri açıklandı

Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024- sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların açıklanmasıyla dereceye giren adayların da belli olduğunu belirtti.

Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adayları tebrik eden Ersoy, başarının tek başına elde edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

YKS'de kaç birinci çıktı? YKS 2024 birincilerinin isimleri açıklandı - 1

BİRİNCİLERİNİN KİMLİKLERİ

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize;

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"

Sonucunu öğrenen adaylardan, aşırı yük oluşmaması için tekrar tekrar internet sayfasına girmemelerini isteyen Ersoy, YKS sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

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