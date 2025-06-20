YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) için geri sayım sürerken, milyonlarca aday sınav sistemiyle ilgili önemli detayları araştırmaya devam ediyor. Adayların merakla yanıt aradığı sorulardan biri de: "YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürür?" Bu konu, sınav stratejisini doğru belirlemek ve net hesabını sağlıklı şekilde yapabilmek açısından büyük önem taşıyor.

ÖSYM’nin resmi açıklamalarına göre YKS’nin tüm oturumlarında (TYT, AYT ve YDT) 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürüyor. Yani, her dört yanlış cevap, bir doğru cevabın puan karşılığını sıfırlıyor. Bu sistem, sınavın güvenilirliğini artırmak ve adayların rastgele işaretleme yapmalarını engellemek amacıyla uygulanıyor.



YKS 2025 Puan Hesaplamasında Netlerin Önemi



YKS puanı, adayın doğru ve yanlışlarına göre hesaplanan netlerin yanında, testlerin katsayıları ve okul puanı (OBP) dikkate alınarak belirlenir. Bu yüzden net sayısı, başarı sıralamasında büyük bir öneme sahiptir. Yanlış sayısının artması, doğru cevapların etkisini azaltarak puanınızı düşürebilir.



Stratejik İşaretleme Önerisi



Uzmanlar, adaylara bilmedikleri soruları rastgele işaretlemek yerine eleme yöntemiyle en doğru şıkkı bulmaya çalışmalarını öneriyor. Emin olunmayan soruların boş bırakılması, yanlış yaparak net kaybı yaşamaktan daha avantajlı olabilir.





