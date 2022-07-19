YKS'de sıralama sürprizi

3 milyon 243 bin 425 kişinin katılım sağladığı YKS sonuçları açıklandı. Adayların 1 milyon 61 bin 686'sı üniversiteli olacak.

Bu yıl barajın kaldırılmasına, aday sayısının çokluğu ve sınavın geçen yıllara göre daha kolay olması da eklenince, adaylar daha çok net yapmasına rağmen sıralamada geriye düştüler.

Matematikte doğru yapanların sayısı arttığı için de belirleyici olan matematik netleri de etkisiz kaldı.



Geçen yıl 800 binlerde olan kontenjanın bu yıl 1 milyon civarında açıklandığını belirten uzmanlar, bu durumun barajın kaldırılması ve sınava çok fazla sayıda öğrencinin katılmasından dolayı etkili olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili NTV'ye konuşan eğitim uzmanı Nazik Kösegil, bu sene yapılan YKS'de sıralamayla ilgili büyük bir problem yaşandığını belirtti.

Özellikle alt sıralarda olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Kösegil, öncelikle sıralamalara dikkat edilerek üniversite ve bölüm araştırması yapılması gerektiğini vurguladı.

"ÖĞRENCİLER PUANLARINI DİKKATE ALARAK TERCİH YAPMASIN"



Öğrencilerin kesinlikle puanlarını dikkate alarak tercih yapmamaları gerektiği vurgularken, puan ile sıralama arasında geçen seneye göre ciddi farklar olduğu belirten Kösegil şu şekilde konuştu:

"Dolayısıyla sınav sonuç belgesi okunurken yerleştirme puanının hemen yanında bir başarı sıralaması var öğrenci bu seneyle geçen seneki başarı puanlarını eşleştirmeli. Bu yıl başarı sırasında virgülden sonraki rakamlar bile etkili olacak. Bir üniversiteyi tercih eden 200 kişi ise örneğin bu sene 1000 kişi oldu. Asla kesin bu bölüme yerleşirim diye tercih yapmasınlar çünkü bu sene aynı puan diliminde daha fazla öğrencinin yer alması bu tercih sıralamasını etkileyecek."

Bu yıl tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için başarı sırası koşulunda değişiklik olmadı.

"24 TERCİH HAKKINI DA KULLANIN"

Uzmanlar, yoğun rekabet olacağı için 24 tercih hakkının da kullanılması tavsiye ediyor.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

Terciler 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.