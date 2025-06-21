YKS'nin en yaşlı adayı sınava girdi

Gençlere örnek olmak için bir kez daha sınavda ter döken Kılıç, bastonundan güç alarak geldiği Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde YKS 'ye girdi.

"TERCİH YAPMAYACAĞIM"



Sınava girmeden önce kendisiyle sohbet eden gençlerle tecrübelerini paylaşan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, YKS'ye giren en yaşlı adayın kendisinin olduğunu ve 8. kez üniversite sınavında ter dökeceğini söyledi.



Üniversite kazanmak gibi bir hedefinin olmadığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:



"Önceki yıllarda iki kez tarih bölümünü bitirdim. Tavşan atlet olarak giriyorum sınava öğrencilere örnek olmak istiyorum.



ÖSYM Başkanı'nın bahsettiği 81 yaşındaki aday benim. Sağlığım el verdiği sürece sınava girmek istiyorum.



Bir de YKS'ye girecek en küçük 15 yaşındaki gençle tanışmak isterdim.

Bu yıl puanım yüksek olsa dahi hiçbir tercih yapmayacağım.



Başka bir uğraş alanım var Osmanlıcadan çeviri yapıyorum ve bu yıl kitabımı çıkarmak istiyorum."

YKS SINAVI

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuyla başladı.

TYT, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda düzenlenecek.

Sınavlar, bugün TYT ile saat 10.15’te başladı. Sınav 165 dakika sürecek.

AYT, yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT ise yine yarın saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.