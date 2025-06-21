YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

YKS, her yıl olduğu gibi bu yıl da TYT, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda düzenlenecek.

Sınavlar, bugün TYT ile saat 10.15’te başladı. Sınav 165 dakika sürdü ve 13.00'te sona erdi.

AYT VE YDT YARIN

AYT, yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT ise yine yarın saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.