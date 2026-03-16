YKS'ye en düşük başvuru bu yıl. Üniversite başvuruları neden azaldı?

Bu yıl üniversite sınavına 2 milyon 425 bin kişinin başvurdu. Başvuru sayısındaki azalma dikkat çekiyor.

2023'te bu sayı 3,5 milyonun üzerindeydi.

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, “2023-2025 süreci arasında toplam kontenjanda 246 bin azalma oldu. Belirli dallardaki kontenjanların azalması öğrenciler nezdinde geri çekilmeye de neden oluyor. Ekonomik sıkıntı da bunda neden olabilir.” açıklamasında bulundu.

2020'de sınava başvuran aday sayısı 2 milyon 436 binken, 2023 de bu sayı 3 milyon 527 bine yükseldi.

Uzmanlara göre başvuru sayılarındaki yükseliş ve düşüşlerin en önemli nedenleri, 2022 yılında YKS puan barajlarının kaldırılması, ve 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde adaylardan sınav ücreti alınmamasıydı.

Sadık Gültekin, “Gerçek neden aslında pandemi döneminde 12. sınıfın ikinci dönem konularının sorumlu tutulmamasıydı.” dedi.

KONTENJANLA ADAY SAYISI PARALEL İLERLİYOR

Uzmanlara göre, YKS'ye başvuran aday sayısı ile üniversite kontenjanlarına yerleşen öğrenci sayısı da paralel ilerliyor.

Gültekin, “Olay sadece başvurular değil ki. Bir de kontenjan olayı da söz konusu. Örneğin 2022'de başvuranlarla yerleştirilenler arasındaki oran yüzde 32'ken, 2023'te yüzde 31, son 2 yılda yüzde 33 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Başvuruyla alınan öğrenci arasındaki oran hep korunuyor.” bilgisini paylaştı.

YILLARA GÖRE BAŞVURU SAYILARI

YÖK verilerine göre son yıllarda YKS’ye başvuran aday sayıları şöyle: 2025’te 2 milyon 560 bin 649, 2024’te 3 milyon 120 bin 870, 2023’te 3 milyon 527 bin 443, 2022’de 3 milyon 243 bin 334, 2021’de 2 milyon 607 bin 715 ve 2020’de 2 milyon 436 bin 958 oldu. Bu yıl gerçekleşen 2 milyon 425 bin 560 başvuru ise son yılların en düşük rakamı oldu.

2026 YKS ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavının her bir oturumu için adaylar, 700 liralık bir ücret ödeyecek. Öğrenciler, sınav ücretini 3 Mart 2026’a kadar bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin AİS sistemindeki “Ödemeler” bölümünden kredi/banka kartıyla yatırabiliyorlar. TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyenler toplamda daha yüksek ücret ödeyecek şekilde seçim yapabiliyor.

TYT, AYT VE YDT SINAVLARI NE ZAMAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar sabahı

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra

Bu üç oturum, YKS kapsamında sınav takvimine göre uygulanacak.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre; YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.