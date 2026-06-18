YKS'ye son iki gün. Üniversite sınavı öncesi son tavsiyeler

Hafta sonu 2 milyon 425 bin aday üniversite sınavında ter dökecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 21 Haziran'da yapılacak.

Üniversite sınavında bir soru bile binlerce adayın önüne geçilebilmesi için önem taşırken eğitimciler derin çalışmaya girilmeden hap bilgilere bakılmasını öneriyor.

SON GÜNLERİN PSİKOLOJİSİ ÇOK ÖNEMLİ

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Fatih Demir, özellikle son 1-2 günün psikolojisi çok iyi yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

"Öğrenciler, çok fazla stres oldukları zaman bu sınav performansına yansıyor." diye konuşan Demir, "Daha rahat, daha az bilgi odaklı çalışırlarsa daha verimli geçeceğini düşünüyorum." dedi.

Demiri şöyle devam etti:

“Öğrencilerin turlama tekniğini ve nefes egzersizlerini güzel yapmaları durumunda özellikle soru köklerini daha dikkatli okuyup olumlu kökten artı işareti, olumsuz kökte eksi işareti koyup dikkat hatasını minimuma indirgeye bilirlerse çok daha başarılı bir sınav geçireceklerini düşünüyorum.”