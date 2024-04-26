YÖK: 20 üniversitede yapay zeka bölümü açılacak

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Yapay zeka geleceğin mesleklerini şekillendiriyor. Yükseköğretim Kurulu'nun girişimleriyle Türkiye'deki 20 üniversitede yapay zeka bölüm haline gelecek. Üniversiteler arası koordinasyonu İTÜ sağlayacak.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu temel stratejilerinden bir tanesi Türkiye'de ön lisans ve lisans programlarında istihdamla alakalı zayıflayan programların yerine öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan onlara yeni bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıracak programlarımızı üniversitemizde açmaktır." açıklamasında bulundu.



Açılacak ön lisans ve lisans programları 2024-2025 öğretim yılında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi kılavuzuna dahil edilecek.



Eskişehir Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, "Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak yapay zekayla ilgili yüksek lisans programımız bulunmakta. Dünya yapay zekayla ilgili tarafa doğru yöneliyor. Bizde burada fırsatı kaçırmamak istiyoruz ülke olarak." derken Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörü Hamdullah Çavulcı ise şunları dedi:

"Mühendislik Fakültesi bünyesinde yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü kurduk. Bu sektörlerde çalışacak ara eleman yetiştirmek için de meslek yüksek okullarında iki yıllık programlar açmayı düşünüyoruz."

Yeni öğretim yılında üniversitelerde yapay zekaya yönelik 21'i lisans olmak üzere 71 yeni program açılacak.