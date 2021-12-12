YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacağı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.12.2021 - 12:42

YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından yürütülen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında alınan yeni kararların kamuoyu ile paylaşılacağı Araştırma Üniversiteleri Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Toplantıda, programda yapılan yeni düzenlemeler konusunda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından bilgilendirmeler yapılarak, araştırma üniversitelerine program beratları takdim edilecek.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde, programda yer alan üniversitelerin rektörleriyle genel bir değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

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