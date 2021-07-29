YÖK Atlas tercih robotu nedir, YÖK Atlas nasıl kullanılır?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana “üniversite tercih dönemlerinde” üniversite adaylarının tercihlere yönelik soru işaretlerini gideriyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

BİRÇOK MODÜL BULUNUYOR



YÖK Atlas programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modüllerinin yanı sıra ‘Üniversitelerimiz’, ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Mezun Başarı Atlası’, ‘Net Sihirbazı’ ve ‘Tercih Listem’ gibi modüller de yer alıyor.

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

LİSANS ATLASI HAKKINDA

Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.



Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.



“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.



“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.



Açılacak sayfalarda aşağıdaki detayları bulacaksınız:



Yükseköğretim Girdi Göstergeleri:



Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları



Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı



Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler



Yerleşenlerin geldikleri iller



Yerleşenlerin öğrenim durumu



Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları



Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları



Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri



Yerleşenlerin mezun oldukları liseler



Yerleşen okul birincileri



Taban puan ve başarı sırası istatistikleri



Yerleşen son kişinin profili



Yerleşenlerin YKS net ortalamaları



Yerleşenlerin YKS puanları



Yerleşenlerin YKS başarı sıraları



Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri



Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri



Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri



Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler



Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller



Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar



Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)



Yerleşme koşulları



Yükseköğretim Süreç ve Çıktı Göstergeleri:



Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı



Kayıtlı öğrenci sayısı



Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı



Programdan mezun olan öğrenci sayısı



Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı



Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı

Yazılımın fayda sağlayacağı kitle yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler, öğrenci aileleri, ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde akademisyen, araştırmacı ve yöneticilerdir.



Yazılım, 2018, 2019 ve 2020 YKS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan üniversitelerin lisans programlarını (fakülte/yüksekokul) kapsamaktadır.



Farklı öğrenim sistemine sahip bazı üniversitelere fakülte tercihi yaparak giriş yapılmaktadır. Üniversite ismiyle arayarak bu üniversitelere ulaşabilirsiniz. (Bu üniversiteler; Adıyaman, Bilecik Şeyh Edebali, Konya Gıda ve Tarım, Sabancı ve TED Üniversiteleridir.)