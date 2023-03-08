YÖK Başkanı açıkladı: 34 yaş üstü kadına üniversite kontenjanı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerinin önlisans ve lisans programlarında kontenjan ayrıldığını açıkladı.



Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadınların yükseköğretim sistemindeki önemine ilişkin değerlendirmede bulundu ve 34 yaş üstü kadınlara yönelik bu yıl ilk kez uygulanacak projeyle ilgili bilgi verdi.



1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için devlet üniversitelerinin merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan önlisans ve lisans programlarında "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" ayrıldığını belirten Özvar, konuya ilişkin kararın "özel durumu bulunan adaylar" başlığı altında 2023-YKS Kılavuzu'nda yayımlandığını bildirdi.



Erol Özvar, "Bu haktan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmayan kadınlar yararlanacak. Daha önce bir önlisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecekler." bilgisini verdi.



34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanların sınırlı olduğunu belirten Özvar, kontenjanların merkezi yerleştirmeyle dolmaması veya kayıtlar sonrası boş kalması durumunda ek yerleştirme yapılacağını belirtti.



Özvar, daha çok kadının yükseköğretim sistemine dahil olmasına katkı sağlayacak bu duyuruyu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİNDE KADINLAR ÖNE ÇIKIYOR



Türkiye'nin, kadınların yükseköğretimdeki yeri açısından birçok gelişmiş ülkenin önünde yer aldığını vurgulayan Özvar, şu bilgileri verdi:



"Türkiye'deki 33 bin 385 profesörden 11 bin 230'u kadındır. Geçen yıl yüzde 32 olan kadın profesör oranı bu yıl yüzde 33,64'e yükseldi. Bu oran da yüzde 20,8 olan AB ülkeleri ortalamasının çok üstündedir. Kadınlarımızın yükseköğretimdeki bu başarısından büyük memnuniyet duyduğumuzu ve onları her zaman desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim."



Yükseköğretimde rektör, dekan, bölüm başkanı, yüksekokul müdürü gibi yönetici konumundaki kadın oranının da AB ülkeleri ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Özvar, "AB ortalaması yüzde 24 iken Türkiye'de bu oran yüzde 28'den bu yıl yüzde 32'ye yükseldi." dedi.



Özvar, üniversitelerde 84 bin 398 kadın akademisyenin görev yaptığını belirtti.



Yükseköğretimde kadın okullaşma oranının da her yıl arttığını vurgulayan Özvar, "Türkiye'de yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla 18-22 yaş kadın okullaşma oranı yüzde 49,20 ile yüzde 40,31 olan erkek okullaşma oranının önüne geçti." bilgisini verdi.

