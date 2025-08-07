YÖK Başkanı Erol Özvar: Üniversitelerin itibarını yüksek tutmaya gayret etmemiz lazım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Öğrencilerimizin, tercih döneminde psikolojilerini etkileyecek, rahatsız edecek tutum, davranış ve paylaşımlardan fevkalade kaçınmak lazım." dedi.

Özvar, YKS'ye giren ve şu anda büyük bir heyecanla üniversite tercihinde bulunan aday öğrencilere başarılar dileyerek, bu tercih döneminin kritik ve önemli, öğrenciler için çok heyecan verici bir süreç olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte idarecilere, basın mensuplarına, özel sektöre, kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler ve sorumluluklar düştüğünün altını çizen Özvar, "Öğrencilerimizin, bu tercih döneminde psikolojilerini etkileyecek, rahatsız edecek tutum, davranış ve paylaşımlardan fevkalade kaçınmak lazım." diye konuştu.

"KURUMLARIN İTİBARINI KORUMAK EN ÖNEMLİ GÖREVLERİN BAŞINDA"

Üniversiteler ve yükseköğretim kurumlarının, toplumun tümünün kurumları olduğunu kaydeden Özvar, "Bu kurumlarımızın itibarını korumak hepimize düşen en önemli görevlerin başındadır. Kurumlarımızın çıktılarını önemsizleştirmeye çalışmak, değersizleştirmeye çalışmaktan fevkalade katiyetle kaçınmak lazım." şeklinde konuştu.

Özvar, bütün ilgililere, paydaşlara, medya gruplarına, üniversitelere ve herkese çağrıda bulunmak istediğini söyleyerek, "Öğrencilerimizin bu süreçte karşı karşıya olduğu o psikolojik baskıya karşı hep beraber onlara destek olmamız lazım, onların ailelerine destek olmamız lazım. Dolayısıyla tartışmalarda, üniversitelerimizin itibarını, kurumsal kredibilitesini fevkalade yüksek tutmaya gayret etmemiz lazım." dedi.