YÖK Başkanı mektupla uyardı. Sınırı aşan üniversiteye soruşturma başlatılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK ) vakıf üniversitelerini mektupla uyardı. Buna göre; ücretlerinde yüzde 25'lik zam sınırını aşan üniversiteler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite kayıtlarının başlamasının ardından 81 ildeki üniversitelerin rektörlerine mektup göndererek öğrenci odaklı kayıt süreci çağrısında bulundu.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE ZAM UYARISI

Vakıf üniversitelerinde ara sınıflardaki öğrencilerin öğrenim ücretlerindeki artışın kanunla sınırlandırıldığını hatırlatan Özvar, bu yıl sınırın yüzde 25 olarak uygulanacağını belirtti.

SINIRI AŞAN ÜNİVERSİTEYE İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Bu sınıra uymayanlar hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Öğrenim ücretleri, taksitlendirme imkanları, burs ve indirim koşulları da yeni denetim döneminde YÖK'ün en fazla üzerinde duracağı konular arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, hazırlık, laboratuvar, yaz okulu, eğitim materyali gibi zorunlu masrafların kayıt öncesinde ilan edilmesi istendi.

ÖĞRENCİ AFFI UYARISI

9 Aralık 2026'ya kadar başvuruları devam edecek öğrenci affı da mektupta yer aldı.

Özvar, üniversitelerden aftan yararlanmak isteyenlerin hak kaybına uğramaması için başvuru süreçlerinde bürokratik yük getirilmemesini istedi.

YÖK Başkanı, "Mevzuatın öğrenciler lehine öngördüğü imkânların eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT TARİHLERİ

2026 yılı 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek