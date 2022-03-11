YÖK Başkanı Özvar: Ukrayna'dan gelen öğrencilerin başvurusu 3 bini buldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkanlık'ta Yükseköğretim Kurulu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Burada konuşan Özvar, protokolle harita ve geomatik mühendisliği programlarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sıralamasında daha yüksek başarıya sahip öğrenciler tarafından tercih edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere YKS yerleştirme puanına göre, alanında ilk 30 bin sıralaması içinde yer alan ve üniversitelerin harita ve geomatik mühendisliği birine ilk 4 sırada yerleşen öğrencilere eğitim bursu verileceğini söyledi.

Özvar, "Öğrencilere verilecek net burs miktarı, aylık 3 bin 500 TL'dir. Burslar, her eğitim-öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere verilecektir. Verilecek burs, başarıyı önceleyen bir destek olmasından dolayı öğrencilerin yararlanabilmeleri için her yıl not ortalamalarının 100 üzerinden hesap edecek olursak 70 olması şartı aranacaktır" dedi.



"UKRAYNA'DAN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU SAYFASI AÇILDI"



Özvar, daha sonra gazetecilerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Türk öğrencilerin durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

Bir an önce savaşın durdurulmasını arzu ettiklerini söyleyen Özvar, şöyle konuştu:



"YÖK olarak Ukrayna'da okuyan öğrencilerimiz için öncelikle üniversiteler arasında yatay geçiş imkanı sağlayarak öğrencilerimiz için bir kolaylık vereceğimizi ifade etmiş olduk. Öğrencilerimiz arasında bu yatay geçiş şartlarını yerine getirenler arasında Türkiye'deki devlet üniversitelerine yerleşme imkanı bulabilecekler. Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimiz için ise YÖK olarak düşündüğümüz çare, özel öğrenci statüsü. Oradan gelen öğrencilerimiz üniversitelere başvuruda bulunabilecekler. Ülkemize gelen öğrencilerin, hangi üniversitede okudukları, hangi programa devam ettikleri, kaçıncı sınıfta oldukları bunların bilgileri yükseköğretim açısından fevkalade önemli"

Özvar, bu amaçla Ukrayna'dan gelen öğrenciler için öğrenim bilgilerini beyan edecekleri bir internet sayfası tasarladıklarını söyledi. Bu sayfa üzerinden yapılan başvuruların devam ettiğini dile getiren Özvar, "Bugün itibarıyla bu başvurular, 3 bini bulmuş vaziyette. Özel öğrenci statüsünde öğrencilerimiz Türkiye'de bir müddet misafir olarak, konuk olarak, öğrenci olarak eğitimlerine devam edebileceklerdir. Öğrencilerimizi dışarda bırakmak istemeyiz" dedi.