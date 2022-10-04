YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturmasına ilişkin açıklama

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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilen 2022 KPSS ile ilgili incelemesini tamamladı.



YÖK Başkanı Erol Özvar, incelemelere ilişkin, ön inceleme yükümlülüğü olan Yükseköğretim Kurulu’nun bu işlemi tamamladığını söyledi. Özvar, ''Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağız'' dedi.

KPSS'de bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddia edilmişti. Sorunların çalındığı iddialarının ardından 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak oturumlar ise ertelenmişti.



ÖSYM BAŞKANI DEĞİŞMİŞTİ



Yeni sınav tarihi ise 18 Eylül olarak belirlenmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de görevden alınarak yerine Prof Dr. Bayram Ali Ersoy getirilmişti.



CUMHURBAŞKANI'NDAN DDK'YA TALİMAT



Cumhurbaşkanı Erdoğan, KPSS lisans sınavındaki sorulara ilişkin iddialar için Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermişti. Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.



SAVCILIK SORUŞTURMASI



Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açmıştı.