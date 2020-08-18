YÖK Başkanı Saraç'tan eğitim fakülteleriyle ilgili açıklama

YÖK Başkanı Saraç, "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek'' dedi.

Anadolu Ajansı 18.08.2020 - 12:26 | Son Güncelleme : 18.08.2020 - 12:34

YÖK Başkanı Saraç'tan eğitim fakülteleriyle ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK'ün değil, yükseköğretim kurumlarının karar vereceğini bildirdi.

"Bu düzenleme, üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımaktadır" diyen Saraç, "Bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...