YÖK Başkanı: Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesi

Son dakika haberi!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite sınavında baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir" diyen Özvar, "Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil. Kalitenin düşeceğini söylemek de makul bir eleştiri değil" diye konuştu.

"PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN BİR DÜZENLEME"

Özvar, "Bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla en yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programalara yerleşebilecek. Puanları tutmayanların kayıt yaptırma hakkı olmayacak. Tartışmayı bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla öğrencinin aslında kontenjanlara ulaşılabilir olması lazım. Bu açıdan sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor" sözlerini kullandı.

Yapılan yeni düzenlemenin sınav öncesi uygun bir zamanda yapıldığını da belirten Özvar, "Kılavuz yayınlanmadan önce açıkladık. Bundan daha makul bir şey olamaz" dedi.

TYT'de sınav süresinin 30 dakika uzatılması hakkında da konuşan Özvar, "Öğrencilerde çok ciddi bir motivasyon artışı var" ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

