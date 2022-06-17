YÖK Başkanı'ndan 'sınav süresi' açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, haftasonu yapılacak YKS'de sürenin uzatılması için "Bunun soruların zorluğu ya da kolaylığı ile ilgisi yok" dedi.

Haberler - NTV Haber 17.06.2022 - 12:00

YÖK Başkanı'ndan 'sınav süresi' açıklaması

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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, haftasonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özvar, bu yıl sınavda yapılan iki önemli değişikliğe dikkat çekti.

Özvar, Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik testlerinde baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını, sürenin 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldığını hatırlattı. 

Yapılan değişiklikler ile adayların stresini azaltmayı ve motivasyonlarını artırmayı amaçladıklarını belirten YÖK Başkanı, "Sınav süresi ile soruların zorluğu ya da kolaylığı arasında hiçbir bağlantı yok" dedi.

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