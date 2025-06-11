YÖK becayiş sonuçlarında son durum: Becayiş sonuç tarihi belli oldu mu?
Farklı üniversitelerde görev yapan idari personelin karşılıklı olarak yer değiştirmesine olanak tanıyan YÖK becayiş başvuruları geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Değerlendirmelerin tamamlanmasını bekleyen adaylar sonuçlara odaklandı. Peki, YÖK becayiş sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖK becayiş sonuçları için gözler YÖK'e çevrilmiş durumda. Becayiş sistemi, üniversite idari personeli için önemli bir kolaylık sağlayarak, farklı illerdeki üniversitelerde çalışan kişilerin bir araya gelmesine veya kişisel gerekçelerle yer değiştirmesine imkan tanıyor.
BECAYİŞ SONUÇ SÜRECİ
Başvuruların ardından YÖK tarafından değerlendirme yapılır ve sonuçlar duyurulur. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, personelin yeni görev yerlerine ne kadar sürede başlaması gerektiği de YÖK tarafından belirlenir. YÖK becayiş sonuçlarının Haziran ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
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