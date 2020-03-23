'YÖK dersleri platformu' erişime açıldı

Yeni YÖK’ün 2020 yılı hedefleri arasında yer alan “YÖK Dersleri Projesi” kapsamındaki hazırlıklar tamamlandı.

Üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen web ara yüzünde bugün itibariyle üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunuldu.

YÖK Dersleri Platformuna https://yokdersleri.yok.gov.tr/ internet adresi üzerinden giriş yapılacak. Ayrıca YÖK’ün kurumsal web sitesi ve mobil uygulaması gibi farklı kanallardan da sisteme giriş yapılabilecek.



YÖK platformun tasarımında “kullanıcı dostu” bir yöntem izleyerek üniversitelerin “akademik sayfalarına benzer” bir ara yüz oluşturdu.



Platformun anasayfasında sol tarafta yer alan ana menülerde “Fakülte / MYO / Lisans Tamamlama / Ortak Dersler / Dijital Eğitim Dersleri” ana başlıklarına giriş yapıldığında ilgili programlardan biri seçildiğinde o programa ait kitaplara dijital ortamda anında erişilebiliyor.

Seçilen dijital eğitici materyal (kitap) kullanıcı tarafından bilgisayara indirilebilineceği gibi istenildiği takdirde yazılı çıktısı da alınabiliyor.



İlk aşamada “Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitesi”nin dijital ders içeriklerinin yer aldığı bu platformun kısa süre içerisinde diğer üniversitelerin de katkılarıyla hem “program ve ders sayısı” hem de “dijital içerik çeşitliliği” açısından daha da geliştirilip zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Platformda şimdilik 27 lisans, 47 önlisans programının dijital ders materyali bulunuyor. Ayrıca 7 programın da lisans tamamlama materyali bulunuyor. Süreç içerisinde sisteme yeni programlar da eklenerek platform içerik bakımından daha da zenginleştirilecek.



Dijital ortamda sunulan kitaplara ek olarak yakın bir zamanda üniversiteler tarafından “derslerin video kayıtları, ders sunumları” vb. yeni dijital eğitim malzemeleri de platformda öğrencilerin hizmetine sunulacak.



YÖK Dersleri Platformu ile artık farklı üniversitelerdeki akademisyenlerin dersleri ve birikimleri ülkemizdeki bütün üniversite öğrencilerine açılmış olacak. Böylelikle öğrencilerin farklı akademik kültürler ile tanışması da sağlanacak.



YÖK BAŞKANI SARAÇ’IN PLATFORMDA YER ALAN MESAJI

YÖK Başkanı Yekta Saraç konuyla ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



“YÖK Dersleri projesi, Yeni YÖK’ün 2020 yılı hedefleri arasında geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu proje kapsamındaki hazırlıklarımız tamamlanmış olup üniversitelerimiz tarafından üretilen dijital ders içerikleri YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adını verdiğimiz bu ara yüzle açık erişime sunulmaktadır.



İlk aşamada Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin ders içeriklerinin yer aldığı bu platform, inanıyoruz ki diğer üniversitelerimizin de katkılarıyla hem program ve ders sayısı hem de içerik çeşitliliği açısından daha da gelişecek ve zenginleşecektir. Bu platform, yükseköğretimde kalite çıtasının daha da yükselmesine katkı sağlayan bir zemindir. Bu dersleri öğrencilerinin seçmelerine imkân sağlayacak üniversitelerimizin bölümleri, aynı zamanda öğrencilerinin farklı akademik kültürler ile tanışmasını da temin etmiş olacaklar. “Sosyal adalet ve fırsat eşitliği” bizim yükseköğretim anlayışımızın temelini teşkil etmektedir.



Yeni YÖK’ün izlediği “Açık Bilim ve Açık Erişim” politikasının da değerli bir ürünü olan bu projede erişime sunulan ders içeriklerini hazırlayan akademisyenlerimize ve bu sürece katkı veren bu üç üniversitemize teşekkür ederiz.



YÖK Dersleri Platformu ülkemizin değerli akademisyenlerinin derslerini ve birikimlerini bütün öğrencilerimize açmaktadır. Daimi tekâmül esasında bu platform, öğrencilerimizin nitelikli ders kaynaklarına erişimi için sürekli geliştirilip zenginleştirilecektir.



Ve son olarak, eğitimin kamusal bir hizmet olduğuna inandığımızı ifade etmek isteriz"

