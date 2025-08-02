YÖK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2-4 YILLIK | YKS 200, 210,220,230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla nereler tercih edilir?
YKS üniversite taban puanları 2025, tercih döneminin başlamasıyla birlikte gündem oldu. Üniversite tercih işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS’de 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puan alan adaylar ise tercih edebilecekleri üniversite ile bölümleri araştırmaya başladı. YKS tercih kılavuzu osym.ais.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor. Adaylar sınavdan elde ettikleri puanlar, başarı sıralamaları, üniversite kontenjanları ve YKS taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Merkezi yerleştirmede üniversite kazanamayan adaylar için ek yerleştirmeler yapılacak. YÖK Atlas tercih robotu ile üniversitelerin taban puanları görüntülenebiliyor. Peki YKS taban puanları 2025 ve kontenjanları açıklandı mı? İşte, YKS 200-300 puan arası tercih edilebilecek sayısal, sözel, eşit ağırlık bölümleri…
YKS’de tercih listeleri hazırlıkları başladı. Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrenciler, tercih yapacakları üniversitelerin bulunduğu illeri, sosyal yaşantısını, yurtları ve diğer birçok detayı göz önünde bulundurarak tercih yapacak. YKS tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Posta yoluyla veya mail yoluyla tercih yapılmayacak. Adaylar alternatif olarak ÖSYM merkezlerinden de tercih yapabilecek. YÖK Atlas tercih robotu ile birlikte öğrenciler sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanıyla alım yapan bölümlerin daha önceki yıllarda başarı sıralamalarını ve taban puanlarını görüntüleyebilecek. YÖK Atlas tercih robotu erkanında puan türü, üniversite türü, şehir, burs, öğretim türü, doluluk, en az başarı sırası, en çok başarı sırasına göre filtreleme yapabilecek. Peki YKS 200, 210,220,230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla nereler tercih edilir? İşte, YKS taban puanları….
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra 2025 yılına ilişkin üniversite taban puanları (en düşük) ve tavan (en yüksek) puanlar belli oluyor.
Dolayısıyla adaylar tercih işlemlerini yaparken bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alacak. YÖK Atlas tercih robotu ile adaylar tercih yapmak istedikleri bölümlerin puanlarını görüntüleyebilir.
Alternatif olarak adaylar ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu aracılığıyla da ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirler.
PUAN TÜRÜNE GÖRE TABAN PUAN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ (YÖK)
YKS 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (ÖSYM)
YKS 200-300 PUANLA NERELER TERCİH EDİLİR?
Üniversite sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre üniversitelerin alım yaptığı taban puanlar farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple uzmanlar, adayların puanlara göre değil, başarı sıralamalarına göre hareket etmeleri konusunda uyarıyor.
Ayrıca eski kılavuzlar üzerinden tercih yapan adaylar, bu yıl yeni açılan bölümleri kaçırabilir. Bu sebeple adayların güncel kılavuz üzerinden kontenjanları, başarı sıralamalarını takip etmesi gerekiyor.
Örneğin Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2024 yılında 8397 başarı sıralamasıyla kapatırken 2023 yılında ise 11938 başarı sıralamasıyla kapatmış. 2022 yılında ise başarı sıralaması 17408’e kadar gerilemiş.
Adaylar yukarıda bulunan YÖK Atlas tercih robotu aracılığıyla 200-300 puan arası geçtiğimiz yıllara göre alım yapan üniversiteleri ve bölümleri görüntüleyebilir.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.
Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Adaylar, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi,ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
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