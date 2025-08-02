YÖK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2-4 YILLIK | YKS 200, 210,220,230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla nereler tercih edilir?

YKS’de tercih listeleri hazırlıkları başladı. Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrenciler, tercih yapacakları üniversitelerin bulunduğu illeri, sosyal yaşantısını, yurtları ve diğer birçok detayı göz önünde bulundurarak tercih yapacak. YKS tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Posta yoluyla veya mail yoluyla tercih yapılmayacak. Adaylar alternatif olarak ÖSYM merkezlerinden de tercih yapabilecek. YÖK Atlas tercih robotu ile birlikte öğrenciler sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanıyla alım yapan bölümlerin daha önceki yıllarda başarı sıralamalarını ve taban puanlarını görüntüleyebilecek. YÖK Atlas tercih robotu erkanında puan türü, üniversite türü, şehir, burs, öğretim türü, doluluk, en az başarı sırası, en çok başarı sırasına göre filtreleme yapabilecek. Peki YKS 200, 210,220,230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla nereler tercih edilir? İşte, YKS taban puanları….



YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2025 AÇIKLANDI MI?



Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra 2025 yılına ilişkin üniversite taban puanları (en düşük) ve tavan (en yüksek) puanlar belli oluyor.



Dolayısıyla adaylar tercih işlemlerini yaparken bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alacak. YÖK Atlas tercih robotu ile adaylar tercih yapmak istedikleri bölümlerin puanlarını görüntüleyebilir.



Alternatif olarak adaylar ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu aracılığıyla da ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirler.



PUAN TÜRÜNE GÖRE TABAN PUAN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ (YÖK)

YKS 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (ÖSYM)



