YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan öğrenci affı açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Başkan olduğumuzda 48 bin olan uluslararası öğrenci sayımız şu an 172 bin. Avrupa'nın hiç bir ülkesinde bu artış oranı yok." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığının 2020 yılına ilişkin bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

Milletvekillerinin talebi üzerine komisyona bilgi veren Saraç, Türkiye'deki toplam 207 üniversitenin 129'u devlet, 73'ü vakıf ve 5'inin de müstakil meslek yüksekokulu olduğunu söyledi.

Öğrenci sayısının ise 7 milyon 800 bine ulaştığını, öğretim elemanı sayısının ise 168 bin olduğunu aktardı. Öte yandan Saraç, yükseköğretimdeki kız öğrenci sayısının 3 milyon 700 bin olduğunu belirtti.

ÖĞRENCİ AFFI ÇALIŞMAMIZ YOK

Saraç, bir soru üzerine olası bir öğrenci affı için şunları söyledi: "Öğrenci affı ile ilgili bir çalışmamız yok, bu zaten yasama gerektirir. Son af 500 bin kişiyi sisteme soktu. Eğitim sistemi tek bir pastadır, dilmleri kesilmiştir. Eğitim bizi başarıya endeksli bir şekilde kurgulamamız, popülist yaklaşımlarla kurgulamamamız lazım." dedi.

HER ÜNİVERSİTE ODTÜ GİBİ OLACAK

YÖK Başkanı Saraç, Türkiye'nin yükseköğretim kadın öğretim elemanı sayısının artış gösterdiğini de dile getirdi.

YÖK'ün karar alma yöntemleri ve ilgi alanları ile odaklandığı noktaların değişmesine yönelik adımlar attıklarını anlatan Saraç, bu bağlamda bağımsız Kalite Kurulu'nun kurulduğunu anımsattı. Saraç, diğer taraftan Türkiye'deki üniversitelerin birbirlerine benzedikleri yönündeki eleştirileri de dikkate alarak yükseköğretime çeşitlilik getirmeye yönelik 4 yıl önce başlattıkları iki proje bulunduğunu söyledi.

Yekta Saraç, Anadolu'daki her üniversitenin bölgelerinde İTÜ, ODTÜ gibi eğitim verebileceklerini ifade ederek, "Misyonlar verdik. O verilen misyonlar çerçevesinde de şu an için belki mütevazı ama kamu kaynaklarından bu alanlara has olmak üzere tahsis yapılıyor, yükseköğretim kurumu olarak biz de kadro tahsisi yapıyoruz." diye konuştu.

''172 BİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİMİZ VAR''

Yükseköğretim sistemini yapısal olarak değiştirebilecek unsurlardan birinin de uluslararasılaşma olduğunu dile getiren Saraç, bu unsurun, ülkenin görünürlüğüne katkı sağladığını, öte yandan nitelik ve kalitenin de uluslararası normlara taşınmasını gerekli kıldığını vurguladı.Yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin uluslararası öğrenci olarak adlandırıldığını belirten Saraç, "Başkan olduğumuzda 48 bin olan uluslararası öğrenci sayımız şu an 172 bin. Avrupa'nın hiç bir ülkesinde bu artış oranı yok." ifadesini kullandı.

Saraç, uluslararası öğrencilerin, genellikle yakın coğrafya ülkelerinden geldiğini, Türkiye'de Balkanlar, Afrika, Orta Avrupa'dan uluslararası öğrenciler bulunduğunu bildirdi.

Saraç, YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin 4 yıl önce başlatıldığını anımsatarak, aralarında robotik, nano teknolojinin de bulunduğu alanlarda doktoralı insan yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

DOKTORADA BURS ALAN 4 BİN ÖĞRENCİ VAR

Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nde burslandırılan öğrenci sayısı 4 bin 250 kişiye ulaştı. Burslandırılmalarıyla alakalı olumsuz, sıkıntılı tek bir şikayet dahi söz konusu değildir. En iyi üniversitelerimizdeki bu kişilerin asgari ücretin üstünde ülkenin öncelikli alanlarında da eğitimlerini almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



EN YÜKSEK BÜTÇE EĞİTİME