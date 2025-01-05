YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 16 Şubat tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvurularının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek?

YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

/1 başvuruları devam ediyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza 'nin sitesinden erişebiliyor.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 9 Ocak'a kadar devam edecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

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