YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri açıklandı: 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav giriş belgeleri, sınava girecek olan adaylar tarafından bekleniyordu. ÖSYM duyurusu sonrasında sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş yerlerini öğrenen adaylar şimdi de sınavın yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2023 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri açıklandı: 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

2023 öncesinde, sınava katılım sağlayacak adaylar, sınav giriş yerlerini merak ediyor. tarafından YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? 2023 YÖKDİL ne zaman?

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

"ÖSYM açıklamasında, 26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2023-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Mart 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri açıklandı: 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? - 1

2023 YÖKDİL NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden, "2023-YÖKDİL/1: Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" konulu duyuru yayımlandı. Daha önce 12 Mart olarak duyurulan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 26 Mart'a ertelendi.

Buna göre; 2023 YÖKDİL sınavı 26 Mart 2023 Pazar günü yapılacak.

26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...