YÖKDİL/1 sonucu ne zaman açıklanacak? YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?



YÖKDİL'in bu yılki ilk oturumuna 104 bin 485 aday katıldı. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav bugün saat 10.15'te başladı ve 13.15'te sona erecek. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.



YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak, sonuçları ise açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonrası temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açılacak.



Soru ve cevaplar www.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.



Gün içinde YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının yayımlanması bekleniyor.



