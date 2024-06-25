YÖKDİL/2 başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır? (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ekranı)

2024 YÖKDİL/2 başvuruları, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. YÖKDİL/2 başvuru ekranı erişime açıldı. Peki, YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır?
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI BAŞLADI
1 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak, 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.
Sınava başvurular, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
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