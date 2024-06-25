YÖKDİL/2 başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır? (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ekranı)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları erişime açıldı. 11 Ağustos'ta uygulanacak olan bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden başvuruda bulunabilecek. Peki, 2024 YÖKDİL/2 başvuruları nasıl yapılır?

YÖKDİL/2 başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır? (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ekranı)

2024 /2 başvuruları, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. YÖKDİL/2 ekranı erişime açıldı. Peki, YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI BAŞLADI

1 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak, 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

Sınava başvurular, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YÖKDİL/2 başvuruları başladı: Başvuru nasıl yapılır? (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ekranı) - 1

BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

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