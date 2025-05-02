YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? (2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi)
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/2) başvurularının ne zaman başlayacağı, bu yılın ikinci YÖKDİL sınavına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. 16 Şubat tarihinde yapılan ilk YÖKDİL sınavının sonuçları 6 Mart tarihinde duyurulmuştu. Şimdi gözler YÖKDİL/2 tarihlerine çevrildi. Peki, 2025 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman?
2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi, sınava girecek olan ve son hazırlıklarını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu bu yıl da binlerce öğrenci YÖKDİL sınavında ter dökecek. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? İşte 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi.
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi belli oldu.
Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.
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