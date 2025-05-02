YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? (2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi)

2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi, sınava girecek olan ve son hazırlıklarını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Her yıl olduğu bu yıl da binlerce öğrenci YÖKDİL sınavında ter dökecek. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? İşte 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi.



YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi belli oldu.



Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.



YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?



YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.