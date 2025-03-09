YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi

2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi, ÖSYM'nin sene başında yayımladığı sınav takvimiyle birlikte belli oldu. 16 Şubat tarihinde açıklanan YÖKDİL/1 sonuçlarının ardından gözler yeni sınav tarihine çevrildi. İşte ayrıntılar.



YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi belli oldu.



Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

