YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/2) başvurularının alınacağı tarih, yılın ilk YÖKDİL sınavının sonuçlanmasıyla birlikte merak ediliyor. Yabancı dil bilgilerini test etmek için 2025 yılının ikinci YÖKDİL sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM takvimine çevirdi. Peki, 2025 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman?
2025 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi, ÖSYM'nin sene başında yayımladığı sınav takvimiyle birlikte belli oldu. 16 Şubat tarihinde açıklanan YÖKDİL/1 sonuçlarının ardından gözler yeni sınav tarihine çevrildi. İşte ayrıntılar.
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvur takvimi belli oldu.
Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.
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