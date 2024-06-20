YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvuruları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak olan başvurular öncesinde, sınava katılım sağlayacak adaylar net başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, 2024 YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında

2024 /2 tarihleri, sınava katılım sağlayacak yabancı dil seviyelerini test etmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL/2 başvuru ve takvimi sonrasında tarihler belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL 2 başvuruları için tarihler belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL/2 başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 1

/2 NE ZAMAN?

2024-YÖKDİL/2 oturumu, 11 Ağustos 2024'te uygulanacak.

Sınavın sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te ilan edilecek.

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