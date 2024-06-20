YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında

2024 YÖKDİL/2 başvuru tarihleri, sınava katılım sağlayacak yabancı dil seviyelerini test etmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi sonrasında tarihler belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak?



YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL 2 başvuruları için tarihler belli oldu.



Buna göre; YÖKDİL/2 başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

