YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

YÖKDİL/2 başvuruları, yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. İşte, YÖKDİL/2 başvurularında son bilgiler...



YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.



YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

