YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

YÖKDİL/2 başvuruları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 11 Ağustos'ta yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) başvurularının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitecek?

YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

/2 başvuruları, yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza 'nin sitesinden erişebiliyor. İşte, YÖKDİL/2 başvurularında son bilgiler...

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular 2 Temmuz'a kadar sürecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

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