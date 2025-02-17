YÖKDİL/2 ne zaman? 2025 YÖKDİL başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) oturumu geride kaldı. Bu gelişmenin ardından söz konusu sınavın bu yılki ikinci ve son oturumunun tarihi merak konusu oldu.

YÖKDİL/2 ne zaman? 2025 YÖKDİL başvuru tarihleri

2025-/2 oturumuna geri sayım başladı. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınava katılım sağlayacak adaylar araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 YÖKDİL başvuru tarihleri...

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 başvuruları, 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek.

YÖKDİL HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil sınavı, genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da akademik alanda kariyer yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora eğitimi adaylarının dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla tercih edilen bir sınav.

YÖKDİL daha önce YÖK Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile düzenlenirken, 2019 yılından bu yana sınav tarafından düzenleniyor.

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