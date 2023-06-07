YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu (2023 ÖSYM YÖKDİL sınav takvimi)

2023 YÖKDİL/2 sınav tarihi, yabancı dil bilgisini test etmek isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl ikinci kez yapılacak olan YÖKDİL'in başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?
YÖKDİL/2 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek.
YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.